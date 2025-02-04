وزير الخارجية: زيارتي لتركيا تتزامن مع الذكرى المئوية للعلاقات بين البلدين

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، ان زيارته لتركيا تتزامن مع الذكرى المئوية للعلاقات بين البلدين، موضحًا أن المباحثات مع نظيره التركي تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والتبادل التجاري.

وأضاف وزير الخارجية في كلمته خلال مؤتمر صحفي عرضته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق مع نظيره التركي على أهمية وضع إطار زمني لزيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا، متقدما بالشكر للجانب التركي على ضبطه وإعادته لقطع أثرية مصرية مسروقة.

وتابع وزير الخارجية والهجرة "أعدنا التأكيد على موقف مصر وتركيا بضرورة تحقيق حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية".