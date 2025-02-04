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الثلاثاء 04 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الخميس.. افتتاح معرض أجندة 2025 في مكتبة الإسكندرية

أجندة مكتبة الإسكندرية
أجندة مكتبة الإسكندرية
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يحتفل مكتبة الإسكندرية بافتتاح معرض أجندة في دورته الثامنة عشرة وذلك يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025 في تمام الساعة الثالثة مساءً بقاعتي المعارض الشرقية والغربية بمركز المؤتمرات بمبنى المكتبة.  
معرض "أجندة" هو مساحة سنوية لتلاقي إبداعات الفنانين المصريين من مختلف أرجاء الوطن يقدمون من خلاله تقنيات عديدة متنوعة تعكس انتمائهم لأجيال مختلفة ومتباينة في الإهتمامات، مصادر الإلهام وكذلك في شكل المخرج الفني النهائي.
جدير بالذكر أن هذا العام تم تسجيل 1110 طلبًا للمشاركة، وقامت لجنة فنية متخصصة باختيار المشاركين الذين بلغ عددهم 187 فنانًا وفنانة من مختلف أرجاء مصر في كافة التخصصات الفنية. وخلال هذه الدورة، نكرم أسماء الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا وتركوا ابداعهم بيننا دليلًّا على استمرار وجودهم في وجداننا؛ وهم الفنانان: فاهان تلبيان، ومصطفى الفقي.
وضيوف شرف هذا العام هن الفنانات الكبيرات: سرية صدقي، عزة أبو السعود وميرفت السويفي. فلكل منهن أثر واضح في حركة الفن التشكيلي المصري، وكذلك على كل من أسعده الحظ بالتعلم على أيديهن.

يستمر المعرض حتى يوم السبت، 22 فبراير 2025، يوميًا من 9:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً، ما عدا أيام الجمعة.

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