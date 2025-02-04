أزمة قلبية تتسبب في وفاة المدرب المساعد لفريق كرة اليد بنادي شركة النحاس بالإسكندرية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وفاة المدرب المساعد لفريق كرة اليد بنادي شركة النحاس بالإسكندرية، "يوسف رمضان"، أثناء تواجده في ملعب التدريب شرق الإسكندرية.

تسببت أزمة قلبية مفاجئة في وفاة المدرب المساعد لنادي شركة النحاس أثناء تواجه في التدربيات الخاصة بالفرقة، وعلى الفور قررت مديرية الشباب والرياضة تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب وملابسات الوفاة وجاء ذلك في بيان رسمي أصدرته المديرية، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لكشف التفاصيل المتعلقة بالحادث.

ومن جانبها توصلت لجنة تقصي الحقائق إلى حدوث الوفاة بمعلب نادي شركة النحاس، حيث سقط المدرب المساعد مغشيا عليه حال تواجده برفقه زملائه، جانب حدود المعلب، والذين قاموا على الفور بنقله إلى المستشفى ووافته المنية بعد توقف عضلة القلب طبقا للتقرير الخاص بالمستشفى.

ونعى كلاً من الاتحاد المصري لكرة اليد ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية فقيد الرياضة، يوسف رمضان، مقدمين أحر التعازي لأسرته، ومؤكدين أن الراحل كان من أهم من الكفاءات الرياضية المتميزة في مجال التدريب.