تعليم منيا القمح يناقش حالات عجز المعلمين قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني

عقد عبدالشافي حسن، مدير عام الإدارة التعليمية بمنيا القمح، اجتماعًا مع الموجهين الأوائل لجميع المواد الدراسية، اليوم الثلاثاء، في قاعة الاجتماعات بديوان عام الإدارة التعليمية بمنيا القمح، في إطار الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2025/2024.

وناقش الاجتماع التحضيرات اللازمة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، والوقوف على حالات العجز والزيادة في أعداد المعلمين، والعمل على سد أي نقص إن وجد، قبل بدء العمل.

حضر الاجتماع كل من حنان عثمان، مديرة التنسيق بالإدارة التعليمية بمنيا القمح، ونجلاء الشيمي، مديرة التعليم الثانوي بالإدارة التعليمية بمنيا القمح، ومحمد الأكيابي، رئيس قسم التعليم الإعدادي بالإدارة التعليمية بمنيا القمح.

تعليم منيا القمح

بدأ الاجتماع بكلمة عبدالشافي حسن، مدير عام الإدارة التعليمية بمنيا القمح، حيث رحب بالحضور وهنأهم بقرب بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأشاد عبدالشافي حسن بجهودهم المبذولة في سد العجز في المعلمين بجميع المراحل التعليمية خلال الفصل الدراسي الأول من العام الحالي، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق.

كما وجه المدير العام بضرورة الإسراع في سد أي عجز في المعلمين في جميع المواد الدراسية، لضمان استكمال الاستعدادات اللازمة لبداية الفصل الدراسي الثاني في العام 2025.

وفي ختام الاجتماع، تمنى لهم مدير الإدارة التوفيق في مهامهم، مشددًا على ضرورة التعاون المثمر لتحقيق أفضل النتائج للطلاب والمساهمة في نجاح العملية التعليمية.