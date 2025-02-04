إحالة البلوجر روكي أحمد للمحاكمة بتهمة التحريض على الفسق والفجور

أمرت جهات التحقيق، بإحالة البلوجر روكي أحمد المخلى سبيلها، في اتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور، للمحكمة الاقتصادية.



البلوجر روكي أحمد

وخلال التحقيقات واجهت النيابة المتهمة بالفيديوهات المضبوطة على هاتفها المحمول، واستمعت لأقوالها فيما هو منسوب إليها من اتهامات، ووجهت النيابة لروكي أحمد تهمة تسهيل الدعارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأنكرت روكي أحمد، أمام فريق التحقيق التهم الموجهة إليها، وتمسكت بأقوالها، وبأنها لا تعلم شيئًا عن تهمة ممارسة وتسهيل الدعارة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي البلوجر روكي أحمد، بمنطقة القاهرة الجديدة، لقيامها ببث فيديوهات خادشة للحياء وتحرض على الفسق والفجور.

ورصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قيام بلوجر تدعي روكي أحمد، ببث فيديوهات تتضمن إيحاءات جنسية وتحرض على الفسق والفجور.

وبعمل التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد المتهمة، وألقت قوة أمنية القبض عليها أثناء تواجدها بمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية علي هاتف محمول تم ضبطه بحوزتها، تمهيدا لعرضها علي النيابة العامة.

