ads
الثلاثاء 04 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بث مباشر.. مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية ونظيره التركي

مؤتمر صحفي مشترك
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية والهجرة ونظيره التركي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم "البوابة نيوز" بثًا مباشرًا من فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، للمؤتمر الصحفي لوزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان.

وتوجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، صباح اليوم الثلاثاء، إلى جمهورية تركيا في زيارة ثنائية.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير عبد العاطي في أنقرة بكل من "رجب طيب اردوغان" رئيس جمهورية تركيا، و"هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، حيث تأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، ودعم الروابط بين مجتمعي الأعمال والنشاط التجاري والاستثماري بين البلدين، فضلًا عن تبادل الرؤى والتقديرات بشأن الأوضاع الإقليمية ومنها التطورات في قطاع غزة ومنطقة القرن الأفريقي.

البوابة نيوز وزير الخارجية هاكان فيدان الدكتور بدر عبد العاطي تركيا