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الثلاثاء 04 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إلغاء حبس الشيخ محمد أبو بكر في قضية سب ميار الببلاوي وتغريم الطرفين

الشيخ محمد أبوبكر
الشيخ محمد أبوبكر
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قضت محكمة جنح الاقتصادية في القاهرة، اليوم الثلاثاء، بإلغاء القرار الصادر بالحبس لمدة شهرين للشيخ محمد أبو بكر، في القضية التي اتُهِم فيها بسب وقذف الفنانة ميار الببلاوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تم تأييد الغرامة بمبلغ 20 ألف جنيه للطرفين.

كانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكمًا سابقًا بحبس الشيخ محمد أبو بكر لمدة شهرين مع إلزامه بدفع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 20 ألف جنيه عن تهمة أخرى، بالإضافة إلى تعويض مؤقت قدره 50 ألف جنيه للإعلامية ميار الببلاوي.

في المقابل، قضت المحكمة بتغريم الإعلامية ميار الببلاوي 20 ألف جنيه على خلفية اتهامها بسب وقذف الشيخ محمد أبو بكر.

محكمة جنح الاقتصادية في القاهرة محمد أبوبكر الفنانة ميار الببلاوى