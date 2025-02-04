رئيس جامعة المنيا يفتتح تطوير قسم الاستقبال بالمستشفى الجامعي

افتتح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، أعمال تطوير قسم الاستقبال بالمستشفى الجامعي، بحضور الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أبو هشيمة مصطفى المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور حسن الشوربجي مدير المستشفى الجامعي، ونواب مدير المستشفى، والدكتور باسم محمود أمين عام الجامعة، وذلك في إطار سعي الجامعة المستمر لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وأكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أن هذه الافتتاحات تأتي في إطار رؤية الجامعة لتوفير خدمات طبية متميزة ومتطورة للمرضى في مختلف التخصصات.

وأشار إلى أن هذا التطوير يسهم في رفع كفاءة المستشفى الجامعي ويعزز قدرته على استيعاب أعداد أكبر من المرضى وتقديم خدمات طبية عالية الجودة.

وأضاف أن الجامعة، تسعى دائمًا إلى تقديم منظومة طبية متكاملة تسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية في المحافظة.

وأوضح الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، انه تم افتتاح قسم العناية المتوسطة بطاقة استيعابية تصل إلى 15 سريرًا، بالإضافة إلى افتتاح وحدة إفاقة جديدة تضم 21 سريرًا، لتلبية احتياجات الحالات الحرجة، ووحدة جديدة لمرضى الروماتيزم وتأهيل ما بعد جراحات الإصابة والتجميل.



كما شملت التطويرات الجديدة إضافة 8 أسرة جديدة للعناية المركزة في قسم الاستقبال، إلى جانب إضافة وحدتين جديدتين لغسيل الكلى، مما يسهم في تعزيز قدرة المستشفى على تقديم الرعاية الطبية المتخصصة لمرضى الطوارئ.



وفي إطار تحديث الأقسام الطبية، تم افتتاح تطوير عنابر العظام في المستشفى، حيث تم رفع كفاءتها بإضافة 15 سريرًا جديدة، مما يعزز قدرة المستشفى على استقبال وعلاج حالات العظام المتنوعة.

كما تم تحديث وحدة جراحة المخ والأعصاب حيث والتي تم تزويدها بـجهاز ملاحي للمخ والعمود الفقري، وهو الجهاز الوحيد من نوعه في محافظة المنيا، مما يتيح للأطباء إجراء العمليات الجراحية بدقة عالية وبتقنيات حديثة.

وأضاف انه تطوير وحدة القسطرة بالمستشفى الجامعي، حيث تم تجهيز الوحدة بأحدث أجهزة الإيكو التي تساهم في تحسين القدرة التشخيصية والعلاجية للمرضى الذين يعانون من مشاكل في القلب والأوعية الدموية.

كما تفقد رئيس الجامعة، ومرافقوه عدد من أقسام المستشفى، وأطمأن على حالة المرضى ومستوى الخدمه الطبية المقدمة لهم، وقدم رئيس الجامعة الشكر لجميع الأطباء والعاملين بالمستشفى الجامعى لجهدهم وتفانيهم في العمل من أجل راحة المرضى وتقديم كافة العنايه الطبيه لهم.

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