أحمد حلمي: «مصر أكتوبر» يستهدف تقديم دور توعوي وخدمي لأهالي الإسكندرية

قال المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر ، إن اجتماع هيئة مكتب أمانة الإسكندرية جاء لمتابعة الخطط المستقبلية وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، مع متابعة الهيكل التنظيمي للأمانات النوعية، والتشديد على اكتمال التنظيم لكل الأمانات؛ للاستفادة من الموارد البشرية للحزب على الأرض

وأضاف «حلمي» في بيان له، أن أمانة الحزب في الإسكندرية بدأت في عمل خطة تنفيذية للنزول على الأرض والتوعية المجتمعية للمواطنين بالاستحقاقات الانتخابية، وذلك من خلال فريق عمل ميداني في الشارع بالمناطق المكتظة بالسكان، وعمل حملات طرق أبواب والاستماع إلى استفسارات المواطن حول الانتخابات البرلمانية المقبلة والتوعية بضرورة المشاركة السياسية وأهمية مشاركته في الانتخابات.

وأوضح، أن الأحزاب السياسية من أحد أدوارها التثقيف والتدريب السياسي للمواطنين، خاصة في حالة الزخم السياسي الحاصل مع الاستحقاقات السياسية الحالية، مشيرًا إلى أن المواطن يحتاج إلى فهمية أهمية صوته الانتخابي، ويحتاج إلى فهم أن التصويت في الانتخابات يحدد مصيرة في الفترة المقبلة، وهو الدور الذي سيوضحه الحزب للمواطنين، ويشرح لهم الدور التشريعي لمجلس النواب والدور الرقابي.

وأشار، إلى القنوات الاتصال بين الحزب والمواطن، والتي تتمثل في فعاليات الشارع منها الخاص بالأسر الأكثر احتياجا وحملات طرق الأبواب والفريق الميداني في الشارع الذي يكون له دور في التواصل المباشر مع المواطن، مضيفًا أن الأحزاب السياسية في هذه الفترة ستجني ثمار ما تمت خلال المرحلة المقبلة؛ لذلك من الضروري التواصل المستمر مع المواطن.

وأكد ، أن «مصر أكتوبر» سينفذ قافلة طبية كل أسبوع في المناطق الأكثر احتياجا في الإسكندرية، فضلا عمل عيادات ثابتة، مع الدورات التدريبية والتثقيفية خاصة بأعضاء الحزب وكوادره مع المواطنين، ودورات تدريبية لسوق العمل.