الاحتلال: مقتل جنديين إسرائيليين في عملية إطلاق نار قرب الأغوار

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل جنديين إسرائيليين في عملية إطلاق نار استهدفت قوات جيش الاحتلال المتمركزة عند حاجز تياسير العسكري في منطقة الأغوار الشمالية بالضفة الغربية المحتلة.

و أوضحت القناة 12 العبرية أن الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة جنديين آخرين بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة 6 آخرين بجروح طفيفة.

وذكرت القناة أن السلطات الإسرائيلية باشرت تحقيقاً في الحادثة، في الوقت الذي تم فيه تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة.

وصباح اليوم، نشرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم تفاصيل جديدة حول العملية التي استهدفت حاجز تياسير العسكري في منطقة الأغوار الشمالية، والتي أسفرت عن إصابة 10 جنود إسرائيليين، منهم عدد من الجنود بحالات حرجة.

ووفقا لإذاعة الاحتلال تمكن المقاوم الفلسطيني من التسلل إلى داخل مجمع عسكري يضم برج مراقبة محصن وعددًا من المباني التي يتواجد فيها الجنود، كان هدفًا للهجوم.

وبحسب الإذاعة فأنه داخل المجمع، أطلق المقاوم النار على الجنود، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة استمرت لعدة دقائق. استشهد بعدها المقاوم بعد المواجهة العنيفة.