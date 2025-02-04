تأجيل محاكمة مالك شركة وشقيقه في احتجاز مواطن بعابدين

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، اليوم الثلاثاء، محاكمة عاطلين، في اتهامهم بإجبار مواطن على توقيع ايصالات أمانة بالإكراه، لجلسة ١١ مارس المقبل.

المتهمين أجبروا الضحية على توقيع إيصالات أمانة

جاء في أمر الإحالة الصادر عن نيابة عابدين، أن أحد الأشخاص اجنبي الجنسية، يعمل بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم عابدين بتضرره من مالك الشركة محل عمله، وشقيقه "شريك بذات الشركة"، لقيامهما بإجباره على توقيع 2 إيصال أمانة، وعقد بيع للسيارة خاصته وذلك حال تواجدهم بمقر الشركة خاصتهم لإكتشافهما وجود عجز بحسابات الشركة.

ونجحت الأجهزة المنيه في ضبطهما، وبحوزتهما الإيصالات المشار إليها وعقد بيع السيارة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، و عللا قيامهما بذلك لاعتقادهما بقيام المجنى عليه بسرقة المبلغ المالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

