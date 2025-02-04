سكرتير بني سويف يتابع سير العمل بمشروع محور الفشن على النيل

تابع اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لبني سويف، سير العمل بمشروع محور الفشن لمتابعة معدلات الإنجاز والوقوف على آخر مستجدات المشروع الذي يعد من المشروعات الكبرى بالمحافظة.

وتفقد السكرتير العام المساعد مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع في كافة قطاعات ومراحل المشروع،والتي تشمل كوبري الصحراوي الشرقي بطول 95 مترا، كوبري التقاطع مع نهر النيل بطول 1160 مترا، وكوبري التقاطع مع الطريق الزراعي الغربي والإبراهيمية والسكة الحديد بطول 880 مترا، بجانب الإطلاع على نسبة التنفيذ لأعمال الطرق شرق النيل بطول 6.44كم، حيث تم انتهاء جميع أعمال المحور على الطريق الزراعي، تمهيدًا للبدء في أعمال وإجراءات السلامة المهنية.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى أن هذه الزيارة بتكليف من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم باستمرار متابعة سير العمل ونسب ومعدلات الإنجاز، وتذليل المعوقات وتعزيز التنسيق بين المحافظة والوزارة لسرعة الانتهاء من المشروع الجاري تنفيذه بطول 27 كم، وعرضه 22 متر، (2حارة مرورية)، ويشمل 25 عملا صناعيا لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وتشمل 19 كوبري منها 5 كباري رئيسية وهي (على الطريق الصحراوي الشرقي، أعلى المجرى المائي، على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة / أسوان الزراعي الغربي، كوبري على بحر يوسف والصحراوي الغربي)، بجانب عدد من الأنفاق على مدقات زراعية.