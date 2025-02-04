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الثلاثاء 04 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل المصري لمواجهة وادي دجلة في كأس مصر

علي ماهر المدير الفني
علي ماهر المدير الفني لفريق المصري
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أعلن الكابتن علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته أمام وادي دجلة، في إطار منافسات الدور الـ 32 بكأس مصر موسم 2024-2025.

وتُقام المباراة على ملعب السويس الجديد، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل المصري أمام وادي دجلة  كالتالي:
الحارس: محمود جاد.

الدفاع: كريم العراقي – باهر المحمدي – محمد دبش – عمرو سعداوي.

الوسط: محمود حمادة – أتدجيكو سامادو – حسين فيصل.

الهجوم: كريم بامبو – بابا بادجي – أحمد القرموطي.


ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة المصري البورسعيدي ضد وادي دجلة، مع البنك الأهلي في الدور الـ16 من كأس مصر، يوم الجمعة الموافق 7 مارس المقبل.

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