تشكيل المصري لمواجهة وادي دجلة في كأس مصر

أعلن الكابتن علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته أمام وادي دجلة، في إطار منافسات الدور الـ 32 بكأس مصر موسم 2024-2025.

وتُقام المباراة على ملعب السويس الجديد، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل المصري أمام وادي دجلة كالتالي:

الحارس: محمود جاد.

الدفاع: كريم العراقي – باهر المحمدي – محمد دبش – عمرو سعداوي.

الوسط: محمود حمادة – أتدجيكو سامادو – حسين فيصل.

الهجوم: كريم بامبو – بابا بادجي – أحمد القرموطي.



ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة المصري البورسعيدي ضد وادي دجلة، مع البنك الأهلي في الدور الـ16 من كأس مصر، يوم الجمعة الموافق 7 مارس المقبل.