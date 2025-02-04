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الثلاثاء 04 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير بني سويف يعقد اجتماعًا لمتابعة استعدادات المحافظة للطوارئ

اجتماع السكرتير العام
اجتماع السكرتير العام المساعد
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عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، اجتماعًا تحضيريًا ضمن سلسلة الاجتماعات الخاصة بمراجعة خطط استعدادات القطاعات والأجهزة التنفيذية، تنفيذا لتوجيهات الحكومة بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات الهندسية للتعامل الفوري مع الأزمات والطوارئ.

 ناقش  السكرتير العام المساعد ،إجراءات التعامل و السيناريوهات المتاحة للتعامل مع بعض الأزمات والمواقف الطارئة، خاصة فيما يتعلق بالمواقف التي تستلزم التنسيق لتحويل الحركة المرورية واختيار طرق بديلة "حال وقوع أزمة أو ضرر" بالمرافق الحيوية مثل الطرق بسبب كارثة طبيعية أو صناعية  مثل زلزال أو سيول وأمطار وغيرها.

 كما تناول الاجتماع  مراجعة خطط واستعدادات كل جهة وآليات توزيع الأدوار المنوطة بها ، واستعراض التنسيقات والترتيبات المتفق على تنفيذها بشأن مجابهة الأزمات المحتملة ،والإمكانيات المتاحةومدى جاهزية تلك الجهات و معداتها ،ومدى سرعة التحرك إلى الهدف والتعامل معه،من خلال التنسيق والترتيب الكامل بين كافة الجهات المشاركة في إدارة الأزمات والكوارث.

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