مهرجان الفواكه الشتوية الملونة يجذب الأجانب والمصريين على شواطئ الغردقة

نظمت فنادق الغردقة اليوم الثلاثاء مهرجان الفواكه الشتوية بمشاركة العشرات من السياح والمصريين وسط ارتفاع نسب اشغالات الفنادق.

حيث أقيم المهرجان على حمام السباحة وشارك فيه فريق الترفيه بالفندق من خلال تقديم العديد من الفقرات الفنية ويقدم المهرجان أنواع مختلفة من الفواكه والعصائر من الفواكه الشتوية وشارك السياح فى المهرجان والذى جذب السياح من كل الجنسيات مع المصريين الذين يقضون إجازة منتصف العام بالغردقة.

وقال مجيب حسين نائب مدير أحد الفنادق بالغردقة أن نسب الاشغال حاليا تصل إلى أكثر من 93 %.

وأضاف “حسين” إلى أن الفنادق تقدم برامج ترفيهية لجذب السياح من كل الدول مع السياحة الداخلية التى تزور الفنادق حاليا بالتزامن مع إجازة منتصف العام .

وأشار ايمن غانم مدير فندق بالغردقة إلى أن الفندق يقدم وجبات ترفيهية و اكلات من كل مطابخ العالم لإرضاء النزلاء بالإضافة إلى عمل مهرجانات الفواكه لجذب السياح بمشاركة العديد من الأقسام العاملة بالفندق.

وأشار محمد عيد سليمان الخبير السياحى أن فنادق الغردقة تشهد رواج خلال الفترة الحالية مع إجازة منتصف العام.

وأضاف عيد إلى إن الألمان هم فى مقدمة الجنسيات الوافدة للغردقة والدول الاسكندنافية والانحليز والتشيك والبولنديين مع ارتفاع نسب الاشغال بالفنادق لأكثر من 93 %.