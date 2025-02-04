محافظ المنوفية يلتقي عددا من ذوي الهمم ويأمر بصرف مساعدات مالية

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام بعدد من ذوي الهمم و الحالات الإنسانية من أبناء المحافظة وذلك عقب لقائه بهم خلال جولته الميدانية الموسعة أمس بتلا والشهداء لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، بحضور الاستاذ وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا.

حيث استمع محافظ المنوفية للحالات الإنسانية للتعرف على متطلباتهم وظروفهم المعيشية والاجتماعية، وأمر المحافظ بصرف مساعدات مالية وعينية من لحوم ومواد غذائية لتلك الأسر مراعاة لظروفهم، كما أمر بصرف كرسي متحرك لإحدى الحالات من ذوي الهمم للمساهمة في تحمل أعباء الحياة وتوفير حياة كريمة وأمنة.

وخلال اللقاء أكد المحافظ على تواجده لخدمتهم وتلبية كافة مطالب واحتياجات أهالي شعب المنوفية وتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة لتخفيف العبء عن كاهلهم انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية.