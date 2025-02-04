مدير تعليم مطروح توجه بضرورة تحقيق أقصى استفادة من خبرات الدرجات العلمية

عقدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع أبناء المنظومة التربوية الحاصلين على درجتي الدكتوراه والماجستير.

جاء ذلك بقاعة الاجتماعات الصغري في ديوان عام المديرية بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية، وإيهاب أنور مدير عام التعليم العام، وثروت المهدي مدير إدارة التعليم الابتدائي، والدكتور هشام جميعي مدير إدارة الضبعة التعليمية والدكتور علي حلاوة مدير إدارة الدعم والتواصل.

في بداية الاجتماع ثمنت وكيل الوزارة حرص الحضور الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه على طلب العلم طوال السنوات الماضية، مشيدةً بتحليهم بالمثابرة والصبر في طلب العلم طوال السنوات الماضية والتي توجت بالوصول لتلك الدرجات العلمية الراقية، ومؤكدةً لهم أنكم صرتم نبراسا مضيئا لأبناء مطروح في الجد والاجتهاد والمثابرة والصبر في طلب العلم.

وأكدت وكيل الوزارة ضرورة مشاركة ذوي الدرجات العلمية في مبادرة (مدرستي تكتب وتقرأ بطلاقة)، وذلك من خلال برنامج علاجي إثرائي لمدة 8 أسابيع لتحسين مستوي القراءة والكتابة لدى طلاب المرحلة الابتدائية.

وأوضحت نادية فتحي، أن أحد المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها في خطتها لتطوير منظومة العمل بتعليم مطروح تتمثل فى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من خبرات حملة الماجستير والدكتوراه من أبناء المنظومة التعليمية، والذي يأتي في ضوء دور العلم والبحث العلمي في تنمية ونهضة المجتمع وفي سبيل تحقيق منظومة تربوية متميزة يشارك فيها كافة العناصر البشرية تساهم في رفع مستوى الطلاب لغويا وعلميا، بالإضافة إلى ترسيخ الانتماء الوطني وتعميق القيم السامية والأخلاق الحميدة في نفوسهم من أجل إعداد وتنشئة أجيال وطنية مبدعة قادرة علي تحمل المسئولية وتحقيق التقدم لوطننا الغالي مصر ومواكبة الثورة التكنولوجية الحديثة الهائلة التي تسود العالم.

وفي ختام الاجتماع أكدت مدير المديرية ضرورة أن نتكاتف جميعا من أجل خدمة أبنائنا الطلاب من خلال المساهمة الإيجابية في نجاح تلك المبادرة والتي يعد المشاركة فيها واجب مهني وإنساني وتربوي.

مدير تعليم مطروح تؤكد ضرورة تحقيق أقصى استفادة من خبرات الدرجات العلمية

IMG-20250204-WA0005

IMG-20250204-WA0004

IMG-20250204-WA0003

IMG-20250204-WA0002