وزير الري يلتقي العاملين بالإدارة المركزية في القليوبية

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، يرافقه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة القليوبية، والتقى بالعاملين بالإدارة، حيث أكد على ضرورة مواصلة العمل الجاد بروح الفريق من كافة العاملين لتحقيق الأهداف المرجوة وخدمة المنتفعين وتوصيل مياه الرى للمزارعين.

ونوه لحرصه على متابعة منظومة العمل بمختلف جهات الوزارة، والتواصل الدائم مع العاملين والاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام، مع استمرار الرقابة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل، كما وجه بدراسة الطلبات المقدمة من العاملين بالإدارة والعمل على تحسين بيئة العمل وتلبية الطلبات الجماعية بشكل سريع.

وأكد الدكتور سويلم على الالتزام بتطبيق منشور التميز غير الاعتيادي لضمان صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي للعاملين المتميزين فقط ليكون دافعا لهم لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوزارة.

وفي ضوء الطلب المقدم من أحد العاملين فيما يتعلق بشأن السكن الإداري بالمحافظة، فقد وجه الدكتور سويلم للمهندس رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالقليوبية بمراجعة موقف السكن الإداري لهذه الحالة والإفادة بالموقف.

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