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الثلاثاء 04 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الري يلتقي العاملين بالإدارة المركزية في القليوبية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، يرافقه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة القليوبية، والتقى بالعاملين بالإدارة، حيث أكد على ضرورة مواصلة العمل الجاد بروح الفريق من كافة العاملين لتحقيق الأهداف المرجوة وخدمة المنتفعين وتوصيل مياه الرى للمزارعين.

ونوه لحرصه على متابعة منظومة العمل بمختلف جهات الوزارة، والتواصل الدائم مع العاملين والاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام، مع استمرار الرقابة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل، كما وجه بدراسة الطلبات المقدمة من العاملين بالإدارة والعمل على تحسين بيئة العمل وتلبية الطلبات الجماعية بشكل سريع.

وأكد الدكتور سويلم على الالتزام بتطبيق منشور التميز غير الاعتيادي لضمان صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي للعاملين المتميزين فقط ليكون دافعا لهم لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوزارة.

وفي ضوء الطلب المقدم من أحد العاملين فيما يتعلق بشأن السكن الإداري بالمحافظة، فقد وجه الدكتور سويلم للمهندس رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالقليوبية بمراجعة موقف السكن الإداري لهذه الحالة والإفادة بالموقف.

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الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية الإدارة المركزية للموارد المائية والري المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى محافظة القليوبية محافظ القليوبية وزير الموارد المائية والري وزير الري وزير الموارد المائية