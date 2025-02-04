ضبط طن لحوم مجهولة المصدر خلال الحملات التفتيشية بالشرقية

قامت مديرية الطب البيطري برئاسة اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع الجهات المعنية ( مباحث التموين بإشراف العقيد أحمد النجار - شرطة البيئة والمسطحات المائية - الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - الرقابة الصحية - مجالس المدن) قامت ( إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم ) بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وقال مدير مديرية الطب البيطري، إن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 17 محضر مخالفة وضبط طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولحوم مجمدة ومصنعات لحوم ودواجن وكبدة مجمدة وأسماك مدخنة مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحال الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم و الدواجن والأسماك.