طلاب القاهرة يشاركون في ورش ثقافية بقصر البارون.. صور

أجرت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، زيارة ميدانية لقصر البارون لمتابعة ورش العمل والأنشطة الثقافية والتعليمية التي أُقيمت للطلاب خلال إجازة نصف العام الدراسي 2025/2024، والتي نظمتها إدارة الوسائل التعليمية.

وجاءت زيارة طلاب القاهرة لقصر البارون في إطار التعاون بين مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وإدارة التوعية الأثرية والتواصل المجتمعي بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية.

كان في استقبال مديرة المديرية كل من الدكتورة همت أبو كيلة، وكيل المديرية، ومنى طاهر، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحمود حسن، مدير إدارة الوسائل التعليمية، بالإضافة إلى فريق العمل بالمديرية والإدارات التعليمية.

طلاب القاهرة في قصر البارون

خلال الزيارة، تابعت "مدير المديرية" ورش العمل التي شارك فيها الطلاب، حيث قاموا بتلوين بعض العناصر الزخرفية لقصر البارون وصناعة أشكال من الجبس.

وأعربت سماح إبراهيم عن سعادتها بمشاركة الطلاب في الأنشطة الثقافية وزيارتهم للأماكن الأثرية، مؤكدةً أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز الوعي لدى الطلاب بحضارة مصر العريقة، وغرس مشاعر الولاء والانتماء للوطن.

كما شملت الجولة زيارة الحديقة المتحفية للقصر، حيث أطلع الطلاب على أقدم العربات والترام التي كانت وسيلة النقل الرئيسية في حي مصر الجديدة خلال القرن العشرين، والتي أصبحت من معالمه البارزة.

كما استمع الطلاب إلى شرح مفصل عن تاريخ القصر منذ بدايته حتى افتتاحه من قبل رئيس الجمهورية في عام 1920.

يُذكر أن "قصر البارون إمبان" هو تحفة معمارية فريدة في حي مصر الجديدة، أنشأه البلجيكي البارون إدوارد لويس جوزيف إمبان بين عامي 1907 و1911، وقد كُلف المهندس المعماري الفرنسي ألكسندر مارسيل بتصميمه على الطراز الهندي.

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