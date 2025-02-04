بالصور.. نائب محافظ الجيزة تشهد إعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة

شهدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، بالإنابة عن المهندس عادل النجار المحافظ، احتفالية إعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" وذلك خلال احتفالية لصندون مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ورئيس مجلس إدارة الصندوق دكتور عمرو عثمان واللواء محمد زهير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.

وأشار الصندوق إلى أن البرنامج يمثل نهجًا متكاملًا لمواجهة المخدرات ليس فقط كقضية صحية، بل كعائق أمام مسيرة التنمية يؤثر على الاستقرار والسلم المجتمعي وتحقيق الإنتاجية الاقتصادية، وتعزز المواجهة الشاملة لمشكلة المخدرات من خلال الوقاية، والعلاج، وإعادة الدمج المجتمعي، من بناء بيئة آمنة ومستدامة داخل المجتمعات المستهدفة.

وأكدت نائب المحافظ على التعاون المثمر ببن الصندوق المحافظة في مختلف انشطة مكافحة والتعافي من الإدمان والتي تم تنفيذها بمناطق روضة السودان وحدائق أكتوبر سواء في إجراء القوافل العلاجية واستقبال الحالات والعلاج والتأهيل في سرية تامه والعيادات المجتمعية الي جانب تنفيذ الزيارات المنزلية والندوات التوعوية.

واشارت هند عبد الحليم إلى أن المحافظة قد خصصت وحدات لصندوق علاج ومكافحة الإدمان بالمناطق بديل العشوائيات بروضة السودان وروضة أكتوبر وذلك لنشر التوعية وتوفير الرعاية اللازمة للمواطنين، كما أكدت على حرص المحافظة علي استمرار التعاون خلال الفترة المقبلة لدعم الخدمات المقدمة لمواطني المناطق الاسكان البديل والمطورة.