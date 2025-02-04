السياحة تحذر من مخالفة ضوابط تسكين المعتمرين خلال شهر رمضان

حذرت وزارة السياحة والآثار كافة الشركات السياحية المنفذة للرحلات العمرة خلال موسم شهر رمضان المقبل من مخالفة ضوابط العمرة وتسكن المعتمرين خارج المسافة المقررة.

وقالت الوزارة في خطاب وجهته لغرفة الشركات السياحية، إنه تلاحظ قيام بعض الشركات السياحية تقديم طلبات معاينة سكن للمعتمرين بأماكن خارج المسافة المحددة بالضوابط الوزارية المقررة لسكن المعتمرين، مؤكدة على أن هناك لجان

تقوم بالمرور الدوري على الفنادق والعمائر لحصر أي مخالفة مش شأنها الاضرار بالمعتمر ومن ثم يجب على الشركات الحيطه والحذر من إبرام أي اتفاق تجاري مع الفنادق إلا بعد اعتماد لجان الوزارة للسكن.

وتابعت، أن لجان الوزارة مستمرة من المرور على الفنادق بالمملكة العربية السعودية التي تمت مراجعة برامج المعتمرين عليها للتاكد من مطابقتها للتسكين الفعلي للمعتمرين، مشددةً على أنه حالة ثبوث مخالفة الشركة للبرنامج المثبت بالوزارة قد تتعرض للمسألة القانونية التي تصل إلى حد الإلغاء.

وكانت ضوابط الوزارة الصادرة عن وزارة السياحة اشترطت أن يكون السكن مفعلا من قبل السلطات السعودية، وتمت معاينته من قبل بعثة وزارة السياحة المصرية ويتوافق مع التصنيف السعودي للفنادق، ويتم حجز الشركة السياحية للسكن من خلال بوابة العمرة الالكترونية مع إدراج أي تعديل يطرأ على البوابة أيضا.

وفي حالة مخالفة الوكيل السعودي للسكن المتفق عليه تقوم الشركة السياحية بإخطار لجان وزارة السياحة المتواجدة في السعودية، وذلك بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الوصول ويجب ألا تزيد المسافة المصرح بها السكن عن الحرم على 3000 متر، وفي حالة زيادة المسافة عن 1250 متر يشترط توفير شاتل باص أو جولف كار لنقل المعتمرين من وإلى الحرم، ويمكن التعاقد مع شركة نقل رسمية لتوفير الخدمة.

وكما اشترطت الضوابط أن يكون تسكين المعتمرين بالغرف وفقا لتعليمات السلطات السعودية فيما يتعلق بشأن مساحة الغرفة وعدد المعتمرين بها على أن تراعي الطاقة الاستيعابية للفنادق مقابل عدد المصاعد المخصصة للنزلاء بما لا يجاوز 250 نزيل للمصعد الواحد، ويجوز للشركات السياحة التسكين بالمدينة المنورة بفنادق لا تجاوز 800 بشكل دائري بمساحة الحرم النبوي وتكون مطلة على شارع عام رئيسي.