البنك المركزي يسحب 967.45 مليار جنيه سيولة عبر عطاء السوق المفتوحة

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عن سحب سيولة بقيمة 967.450 مليار جنيه من خلال عطاء السوق المفتوحة، وذلك بمشاركة 24 بنكًا، وفقًا لقراره بتعديل سياسات قبول العطاءات بسعر فائدة 27.75%.

وكان البنك المركزي قد أصدر في أبريل 2024 تعليمات جديدة بشأن القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) ضمن عمليات السوق المفتوحة، والتي كان يتم تنفيذها سابقًا عبر مزاد بسعر ثابت (Fixed-rate Tender) على أساس أسبوعي. ووفقًا لهذه التعديلات، يتم الإعلان مسبقًا عن حجم العملية وقبول العطاءات بناءً على نسبة العطاء المقدم من كل بنك مقارنة بإجمالي العطاءات، مع تطبيق سعر العملية الرئيسية عليها.

وفي إطار تبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة فائض السيولة لدى القطاع المصرفي وتعزيز فعالية السياسة النقدية، قرر البنك المركزي تعديل آلية قبول العطاءات للعمليات الرئيسية لربط الودائع، لتصبح "قبول جميع العطاءات المقدمة" (Full Allotment) بدلًا من أسلوب التخصيص السابق، وذلك اعتبارًا من 23 أبريل 2024، مع نشر نتائج كل عملية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

وأكد المركزي أنه سيواصل إدارة السيولة لضمان تحقيق التوازن بما يتماشى مع هدفه التشغيلي، والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة بين البنوك، بما يعكس سعر العملية الرئيسية ومتوسط سعر الكوريدور.