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الثلاثاء 04 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

جولييت بينوش تترأس لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي

جوليت بينوش
جوليت بينوش
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اختيرت الممثلة الفرنسية جولييت بينوش، لتترأس لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي في نسخته الثامنة والسبعين، والمقامة خلال الفترة من 13 إلى 24 مايو المقبل. وستكون هذه المرة الثانية في تاريخ مهرجان كان التي تترأس فيها امرأة لجنة التحكيم لمدة عامين متتاليين.

تعد "بينوش" واحدة من أكثر الفنانات الفرنسيات احترامًا ولها مسيرة مهنية دولية، حيث عملت مع مخرجين من جميع أنحاء العالم بما في ذلك مايكل هانيكي، ديفيد كرونينبرج، أنتوني مينجيلا، آبل فيرارا، عباس كياروستامي، أوليفييه أساياس، ليوس كاراكس، كلير دينيس، آموس جيتاي، نعومي كاواسي، هيروكازو كوريدا، كرزيستوف كيشلوفسكي، وآخرين.

تم فتح باب الاعتمادات لمهرجان كان السينمائي يوم الاثنين، و سيغلق في 18 أبريل، وسيتم الكشف عن الاختيار الرسمي للمهرجان في منتصف أبريل تحت إشراف مدير مهرجان كان السينمائي والمدير الفني تييري فريمو ولجنة الاختيار الخاصة به.

جولييت بينوش مهرجان كان السينمائي