الجنايات تكشف حيثيات المؤبد لفتاة قتلت مسنا وسرقته في المرج

أودعت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، حيثيات حكمها بتأييد حكم السجن المؤبد لفتاة بتهمة قتل مسن وسرقته بعد إيهامه بموافقتها على إقامة علاقة غير شرعية معه بمنطقة المرج.

وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة استقر في يقينها إن الواقعة تتحصل في أن المجني عليه أضلته شهوته الحيوانية، والتقط المجني عليها من الطريق، واصطحبها إلى حيث يقطن على اتفاق بينهما بتدبيره غرفة لها تقيم فيها كونها دون مأوى، وما إن بلغاها حتى راودها عن نفسها مقابل أجرة الغرفة.

وأضافت الحيثيات أنه بمجرد تعري المتهمة أمام المجني عليه، تأججت شهوته، فلوح لها بما معه من مال حتى أصابها بريقه، فعزمت على سرقته فتدللت عليه وطلبت منه سد جوعها، فلطم خدها وسبها، فأعرضت عنه ثم أعتذر لها ورجاها، إلا أنها أيقنت أنها لن تتمكن من أن تأخذ ماله إلا بعد أن تجهز عليه، وتصنعت القبول بعد أن عقدت العزم على قتله وما إن رفع رأسه حتى عقدت طرحتها بعنف حول عنقه، وأخذت في شد وثاقها عليه بقوة ورغم مقاومته إياها محاولا طرحها عنه للنهوض والتخلص منها.



وأشارت الحيثيات أن محاولة المجني عليها للتخلص منه نتج عنها ارتطام رأسه بأثاث الغرفة دون جدوى، وبيد من حديد أخذت تعصر عنقه بطرحتها بعد أن ملكته، حتى حطمت العظم اللامي بيمين ويسار عنقه، وأحدثت كسرا بالقرن العلوي الغضروف الدرقي الأيسر، وكي يأتيها اليقين من موته وتتم ما بدأت، شدت وثاق الطرحة على فاهه إلى أن انقطع عن سمعها لهث أنفاسه وتيقنت من إزهاق روحه.

وأوضحت الحيثيات أن المتهمة استولت على مبلغ 1500 جنيه الذي كان بحوزة المجني عليه، وكذا هاتفه، وغادرت مسرح جريمتها.