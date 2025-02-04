موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2025.. عودة المدارس

أيام قليلة تفصلنا عن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2025، بعد انتهاء إجازة نصف العام لطلاب المدارس والجامعات، ومع اقتراب بداية الترم الثاني، تزايدت عمليات البحث بين الطلاب للتعرف على الموعد الرسمي لانطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام 2025/2024.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2025

وفقًا للجدول الزمني الذي حددته وزارة التربية والتعليم، تنتهي إجازة نصف العام 2025 يومي الخميس 6 فبراير والجمعة 7 فبراير، ليبدأ الترم الثاني رسميًا يوم السبت 8 فبراير 2025.

وتواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثاني، حيث أكدت أن الدراسة ستبدأ السبت المقبل دون أي تأجيل، وتشمل الاستعدادات تجهيز الفصول الدراسية، وإعداد جداول الحصص، وتسكين المعلمين.

موعد نهاية إجازة الفصل الدراسي الأول 2025

وفيما يتعلق بالعطلات، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، بدأت إجازة نصف العام يوم 25 يناير، وتستمر حتى 6 فبراير، ليكون 6 فبراير هو آخر يوم في الإجازة، بينما يعود الطلاب للمدارس في 8 فبراير 2025.

وكان طلاب صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي قد بدأوا إجازتهم بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 16 يناير الماضي، وبذلك حصلوا على إجازة تمتد حتى 6 فبراير، أما طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي والشهادة الإعدادية فقد بدأت إجازتهم من 23 يناير، وهو آخر يوم في التقييمات الخاصة بالفصل الأول.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025

كانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت مواعيد بدء الدراسة وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024/2025 في المدارس والجامعات.

وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024-2025، بدأت الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة والمدارس الخاصة لغات يوم 21 سبتمبر 2024، بينما بدأت في المدارس الدولية يوم 8 سبتمبر 2024.

وانتهت الدراسة في جميع المدارس يوم الخميس 23 يناير 2025، فيما بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت 11 يناير 2025.

ويبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الأول 106 أيام، بعد استبعاد أيام الجمعة والعطلات الرسمية، بينما في الفصل الدراسي الثاني تصل أيام الدراسة الفعلية إلى 97 يومًا بعد حذف ذات الأيام.

من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير 2025، على أن ينتهي يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 24 مايو 2025، وامتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 31 مايو 2025، في حين تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 14 يونيو 2025.