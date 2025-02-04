مصر تستقبل 151 مريضا وجريحا من أطفال قطاع غزة لعلاجهم

استقبلت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، رابع أيام فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة لاستقبال الجرحي والمصابين والمرضي من أبناء قطاع غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية وتستقبل مصر اليوم 50 مريض ومصاب فلسطيني من أطفال القطاع عبر معبر رفح البري وتنقلهم حاليا سيارات الإسعاف إلى مستشفيات محافظة شمال سيناء والحالات الحرجة منهم تنقل الي مستشفيات أخرى خارج المحافظة ويقوم فريق طبي كبير داخل معبر رفح باستقبال الحالات المرضية وتوجيهها حسب ظروف كل حالة صحية.

وقد استقبل معبر رفح البري خلال الثلاثة أيام الماضية أيام السبت والأحد حتى أمس الإثنين 3 دفعات من الجرحى والمرضى الفلسطينيين، والبالغ عددهم 101 جريح ومريض فلسطيني، تم توزيعم على مستشفيات شمال سيناء والشرقية والقليوبية والقاهرة، بجانب 181 مرافقا لهم.