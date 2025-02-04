وزير الشباب يبحث استعدادات مؤتمر "Football Access summit" لمناقشة مستجدات كرة القدم العالمية

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع الكابتن محمد فضل، مؤسس والرئيس التنفيذي لمؤتمر Football Access summit، وذلك لمناقشة التفاصيل النهائية للمؤتمر المرتقب يومي 7 و8 فبراير الجاري في زد بارك بالشيخ زايد.

ويعد هذا المؤتمر الأول من نوعه في مصر، حيث يهدف إلى مناقشة أحدث التطورات في كرة القدم العالمية من مختلف الجوانب، بما في ذلك الجوانب الفنية، والقانونية، والتجارية، والطبية، كما سيشمل المؤتمر مجموعة من ورش العمل والجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال كرة القدم.

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال الاجتماع على أهمية هذا المؤتمر في تطوير المنظومة الرياضية المصرية من خلال الاستفادة من أحدث الاتجاهات العالمية في كرة القدم، مشيرًا إلى أن الوزارة تدعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في رفع كفاءة الكوادر الرياضية وتبادل الخبرات مع المتخصصين الدوليين.

وأعرب الكابتن محمد فضل عن سعادته باهتمام الدولة المصرية بهذا الحدث متمثلا في وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مؤكدًا أنه يمثل فرصة حقيقية لمناقشة التطورات الحديثة في كرة القدم، وتقديم رؤى جديدة تعزز من تطور اللعبة في مصر والمنطقة، كما أشار إلى أن المؤتمر سيشهد حضور عدد من الشخصيات البارزة في عالم كرة القدم، مما يجعله حدثًا رياضيًا مميزًا على الساحة المحلية والدولية.

ويُنتظر أن يشهد المؤتمر تفاعلًا كبيرًا من قبل الأندية والاتحادات الرياضية المصرية والدولية بالإضافة إلى المهتمين بصناعة كرة القدم، في ظل ما يقدمه من محتوى ثري يسهم في تطوير كرة القدم المصرية وفق أحدث المعايير العالمية.