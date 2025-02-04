كلمة الملكة رانيا العبدالله خلال القمة الدولية لحقوق الأطفال بالفاتيكان

أكدت الملكة رانيا العبدالله، أن جميع الأطفال يستحقون الحماية والرعاية دون شروط مسبقة، مشيرة إلى معاناة الملايين من الأطفال في مناطق النزاع حول العالم.

وأعربت الملكة خلال كلمتها في القمة الدولية لحقوق الأطفال بالفاتيكان، عن قلقها من تزايد اللامبالاة تجاه آلام الأطفال المتأثرين بالحروب، مؤكدة أن الالتزامات العالمية تظل جوفاء ما لم تُطبق بعدالة على جميع الأطفال، بغض النظر عن هويتهم أو مكان ولادتهم.

وختمت الملكة كلمتها بالتأكيد على أن كل حق لكل طفل هو وعد يجب أن يفي به العالم، داعية إلى العمل من أجل مستقبل أفضل للأطفال جميعًا دون تمييز.