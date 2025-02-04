إطلاق مبادرة «يوم الخير» لتوزيع الملابس على الفئات المستحقة بشمال سيناء

نفذت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء " إدارة تنمية الشباب "اندية الفتاة والمراة مبادرة «يوم الخير» التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ،وايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، للعام السابع على التوالي، وذلك من خلال تنظيم حملة لتوزيع الملابس على الأسر الأكثر احتياجًا داخل مراكز الشباب المنتشرة بالمحافظة.

وذلك بمشاركة مركز شباب مدينة العريش،ومركز شباب السلام، ومركز شباب عاطف السادات، ومركز شباب ضاحية السلام ، ومركز شباب 6 اكتوبر .

وتسعى وزارة الشباب والرياضة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز قيم التكافل الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك عبر استثمار دور مراكز الشباب في تقديم خدمات مجتمعية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.