وزير الشباب يبحث مع منسقات وعضوات أندية الفتاة والمرأة سبل تطوير البرامج

شارك منسق أندية الفتاة والمرأة بشمال سيناء في لقاء حواري مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والذي نظمته الإدارة المركزية لتنمية الشباب.

شهد اللقاء مناقشات موسعة حول أهم البرامج المقدمة داخل أندية الفتاة والمرأة، وسبل تطويرها بما يحقق أقصى استفادة للمستفيدات، كما تم التطرق إلى أبرز التحديات والمشكلات التي تواجه العمل داخل هذه الأندية، وطرح مقترحات وحلول لدعمها وتعزيز دورها في تنمية مهارات الفتيات وتمكينهن اقتصاديا واجتماعيا.

أدارت الحوار النائبة دينا الهلالي، عضو مجلس الشيوخ، حيث استمعت إلى آراء المنسقات ومقترحاتهن حول تطوير البرامج والخدمات المقدمة داخل الأندية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال كلمته على أهمية الدور الذي تلعبه أندية الفتاة والمرأة في تعزيز الوعي الاجتماعي والثقافي، وتنمية مهارات الفتيات في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تقديم الدعم اللازم لهذه الأندية لضمان استمرارية أنشطتها وتوسيع نطاق تأثيرها.

كما ألقى المهندس أشرف أدهم، مدير مشروعات الامتياز التجاري بجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ندوة حول ريادة الأعمال، موضحا كيفية إنشاء المشروعات الصغيرة وإدارتها بفعالية، مما يفتح آفاقا جديدة لدعم الفتيات وتمكينهن اقتصاديا.

يأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لتعزيز مشاركة المرأة في الأنشطة المجتمعية ودعمها ببرامج تنموية مستدامة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.