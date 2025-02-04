الأرصاد تحذر: طقس غير مستقر وأمطار ورياح شديدة حتى الأحد المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الثلاثاء الى الاحد المقبل 9 فبراير، حيث يشهد اليوم طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ودافىء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وشديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

كما يشهد شبورة مائية كثيفة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد، وامطار خفيفة مساءا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

و اوضحت الارصاد انه اعتبارا من مساء غدا الاربعاء وحتى الخميس6 فبراير، تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية حيث تشهد البلاد نشاط رياح علي اغلب الانحاء وسرعة الرياح 35_50كم/س ، واضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الامواج من 4_6 متر وانخفاض في درجات الحرارة على كافة الانحاء بقيم تتراوح من 2 الي 3 درجة، وامطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

واوضحت الارصاد انه من الجمعة 7 فبراير حتى الاحد 9 فبراير سكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونوهت الارصاد انه من المتوقع ان تسجل درجات الحرارة خلال الفترة المشار اليها سابقا علي القاهرة والوجة البحرى العظمى 17_21 درجة والصغرى 10_12 درجة.