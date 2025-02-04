"أبحاث الكنيست": ارتفاع بمعدلات الهجرة العكسية من إسرائيل في 2024

أعلن مركز أبحاث الكنيست في تقريره السنوي، اليوم الثلاثاء، أن عام 2024 شهد زيادة ملحوظة في الهجرة العكسية من إسرائيل، حيث سجلت هجرة نحو 82 ألف إسرائيلي إلى الخارج، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 50% مقارنة بعام 2023.

وأضاف التقرير، أن عدد المهاجرين الجدد القادمين إلى إسرائيل في عام 2024 انخفض بشكل ملحوظ، حيث بلغ 15 ألف مهاجر أقل مقارنة بعام 2023.

كما أشار إلى أن 15% من المهاجرين الذين وصلوا إلى إسرائيل بين عامي 2019 و2023 قد قرروا العودة إلى الخارج خلال السنوات الأخيرة.

نتيجة لهذا الارتفاع في الهجرة العكسية، شهد معدل نمو السكان في إسرائيل انخفاضًا، حيث تراجع من 1.6% في عام 2023 إلى 1.1% في عام 2024.

وأرجع التقرير زيادة الهجرة العكسية بشكل رئيسي إلى تداعيات الحرب الأخيرة وتدهور الوضع الأمني في المنطقة، ما دفع العديد من الإسرائيليين إلى مغادرة البلاد بحثًا عن بيئة أكثر استقرارًا.