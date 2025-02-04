رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ 2025

شهدت محركات البحث زيادة ملحوظة في استفسارات الطلاب وأولياء الأمور، حول موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول في محافظة كفر الشيخ، خاصةً مع إعلان النتائج في بعض المحافظات الأخرى.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بكفر الشيخ

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ 2025 في الساعات المقبلة، بعد الانتهاء من عملية التصحيح، ورصد الدرجات، والمراجعة الشاملة، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا من قبل محافظ كفر الشيخ.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بكفر الشيخ

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الأول في محافظة كفر الشيخ باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لمحافظة كفر الشيخ عبر الرابط التالي اضغط هنا. اختيار المرحلة الدراسية: "الصف الثالث الإعدادي". تحديد الفصل الدراسي الأول لضمان الحصول على النتيجة الصحيحة. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب. الضغط على "استعلام" ليتم عرض نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فور اعتمادها رسميًا.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2025

المجموع الكلي للدرجات للصف الثالث الإعدادي هذا العام هو 280 درجة، مقسمة كالتالي:

اللغة العربية: 80 درجة.

اللغة الإنجليزية: 60 درجة.

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة.

الرياضيات: 60 درجة.

العلوم: 40 درجة.

طريقة حساب النسبة المئوية للطالب: (المجموع الحاصل عليه الطالب ÷ 280) × 100

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 بمحافظة كفر الشيخ

سيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن النتيجة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي بمحافظة كفر الشيخ، فور ظهورها رسميًا.

وكان الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أكد في وقت سابق أنه تابع أعمال التصحيح داخل كنترولات القطاعات الثلاثة الشهادة الإعدادية العامة ( قطاع كفرالشيخ- قطاع دسوق- قطاع الحامول )، مشيرا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام 66 ألف و200 طالب وطالبة، ويتم التصحيح في 3 قطاعات.

وحث وكيل وزارة التربية والتعليم، مشرفي التصحيح على الدقة في أعمال التصحيح والتأني في أعمال رصد الدرجات، وكذلك المراجعات النهائية، موجهًا المصححين بضرورة التأني والدقة في عملية رصد الدرجات، مشددًا على السرية الكاملة في العمل.

كما وجه وكيل الوزارة بالتأني في التصحيح ورصد الدرجات، فالأهم إعطاء كل طالب حقه، وليست سرعة إعلان النتيجة، محذرا من الوقوع في الأخطاء وبخس الطلاب حقوقهم.