مصادر عسكرية إسرائيلية: نتائج عملية حاجز تياسير "صعبة وغير مقبولة"

أفادت مصادر عسكرية إسرائيلية بأن نتائج عملية إطلاق النار التي وقعت عند حاجز تياسير، شمال الضفة الغربية، تعتبر "صعبة وغير مقبولة" بالنسبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت المصادر بحسب صحيفة “معاريف” إلى أن هناك "خطأ وقع خلال العملية"، مؤكدة أن التحقيقات جارية لتحديد أسبابه.

من جهتها، نقلت قناة كان العبرية عن مصادر أمنية أن منفذ العملية استخدم سلاحًا رشاشًا من طراز M16، والذي كان له دور في تنفيذ الهجوم.

فيما أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن هوية منفذ العملية لا تزال مجهولة، وأن الجهات المختصة تعمل على التحقق من التفاصيل المتعلقة بهويته وأسباب الهجوم.

هذا وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية التحقيق في الحادث، وسط إجراءات أمنية مشددة في المنطقة.