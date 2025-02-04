خبير سياسات دولية: مصر ترفض أي تهديد بمحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم

أكّد الدكتور أشرف سنجر، الخبير في السياسات الدولية، أن مصر تبذل جهودًا كبيرة على المستوى الطبي والإعاشي لدعم الأشقاء الفلسطينيين وسكان غزة، كما ترفض أي حديث يتعلق بمحاولات تهجيرهم من أراضيهم، مؤكدًا تمسكهم بأرضهم، وهو ما يتجلى في عودتهم إلى المناطق الشمالية رغم ما تعرضت له من دمار وأصبحت أنقاضًا وركامًا.

وأضاف «سنجر»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي بمساندته للقضية الفلسطينية ينقل رغبة الشعب المصري إلى الحكومات العالمية.

وأشار إلى أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن تحتل مركزية مهمة في الإعلام الأمريكي، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في إطار هذه الزيارة، إنه يريد تحقيق إكمال الاتفاق الإبراهيمي بين السعودية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، إذ إن قدوم السعودية على فتح علاقات سياسية ودبلوماسية مع إسرائيل لن يتم إلا بإعطاء الفلسطينيين دولتهم وحقهم.

وتابع: «الحديث عن التهجير القسري أو الطوعي للشعب الفلسطيني مرفوض عربيا وفلسطينيا».