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الثلاثاء 04 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة سوهاج تشارك في الملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية بشرم الشيخ

طلاب جامعة سوهاج
طلاب جامعة سوهاج
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يشارك وفد من جامعة سوهاج في الملتقى القمي لقادة الإتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية تحت شعار "اتحاد طلاب الجمهورية"، والذي ينظمه قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة بالتعاون مع مؤسسة إعداد القادة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، إن الجامعة تحرص على مشاركة طلابها بهذه اللقاءات التي تسهم في خلق جيل صاحب صوت وإرادة، كما يوفر لهم فرصة عظيمة لتبادل الآراء والخبرات مع زملائهم بمختلف الجامعات، ويتيح لهم المجال للتعرف على تجارب ناجحة في مجال العمل الطلابي والقيادي، مضيفا أن اتحاد الطلاب هم ركيزة في بناء شخصية الطالب الجامعي، وتعزيز وعيه بقضايا الوطن، وهم حلقة وصل بين الطلاب وإدارة الجامعة، لكونها صوت الطلاب، لذا فهي يمكن أن تؤثر تأثيرا إيجابيا على الحياة الجامعية.

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أن الملتقى يهدف إلى تعزيز دور الاتحادات الطلابية في تطوير الأنشطة الجامعية، واستحداث أنشطة جديدة تتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة، وفقًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مضيفا أن الملتقي يستمر على مدار 4 أيام.

وذكر الدكتور أحمد عاطف، مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، أن الملتقى تضمن عدة فعاليات شملت حفل تنصيب اتحاد طلاب الجمهورية، إلى جانب جلسة حوارية لمناقشة بعض القضايا المرتبطة بالاتحادات الطلابية ودورها في الحياة الجامعية، وأيضا ورش عمل ذاتية ناقشت مدى إمكانية استحداث أنشطة طلابية جديدة، بالإضافة إلى المائدة المستديرة والتي تجمع بين رؤساء الاتحادات الطلابية ونوابهم لمناقشة سبل تطوير الأنشطة الطلابية، إلى جانب رحلات ترفيهية وأنشطة رياضية وثقافية لتعزيز التواصل والتعاون بين الطلاب المشاركين.

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