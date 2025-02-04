اتحاد الكرة يعلن إقامة قرعة المرحلة الثانية لدوري الكرة النسائية الخميس

أعلنت إدارة شئون المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة قرعة المرحلة الثانية بدوري الكرة النسائية للموسم 2024-2025 في الواحدة ظهر يوم الخميس المقبل الموافق 6 فبراير 2025، بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة.

وتتنافس الأندية العشرة الأولى في جدول الترتيب على اللقب، بينما يتنافس باقى الأندية للنجاة من الهبوط

وخاطبت الإدارة أندية القسم الأول للكرة النسائية، لحضور مندوب من كل نادي لمقر الاتحاج لحضور مراسم إجراء القرعة.

في سياق آخر، وقع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم، الأحد، بروتوكول تعاون مع إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، بمقر مركز المنتخبات الوطنية بحضور حمادة الشربيني ووليد درويش ومصطفي أبو زهرة وايناس مظهر أعضاء مجلس إدارة الاتحاد و مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد و علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.

ويهدف البروتوكول للتعاون بين الطرفين من أجل تطوير الكرة النسائية المصرية وتحقيق الاستفادة القصوى لجميع عناصر اللعبة في مصر، لضمان النهوض بها وفق أحدث الأساليب العلمية التي يتبعها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وعقب توقيع البروتوكول، شارك السفير الفرنسي في مباراة ودية للكرة النسائية علي أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية تشجيعا منه للعبة والتأكيد علي الاهتمام والدعم الكبيرين لها .