بنك مصر ومؤسسته يساهمان بنحو 445 مليون جنيه لدعم مدينة جامعة عين شمس الطبية

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور هشام أبو ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، وهشام عكاشه - الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وغادة توفيق، مستشار مُحافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المُجتمعية، والدكتورة فاطمة الجولي، رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، في افتتاح عدد من المنشآت الطبية بجامعة عين شمس، بحضور قيادات مصرفية وأكاديمية بارزة.

وشملت الافتتاحات محضن مستشفى النساء والتوليد، وطوارئ مستشفى الأطفال، ومركز نقل الدم الكيماوي لمرضى الأورام، ووحدة جراحة القولون والشرج والمستقيم، وقسم 3 عظام بمستشفى الجراحة.

دعم بنك مصر للقطاع الطبي

جاءت هذه المشروعات بدعم من بنك مصر ومؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، حيث بلغت قيمة المساهمة نحو 445 مليون جنيه، بهدف تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية بمستشفيات جامعة عين شمس، ودعم جناح الرعاية المجمعة بمستشفى الدمرداش، ومركز الدكتور أحمد عكاشة للطب النفسي، ووحدة طوارئ مستشفى الأطفال، بما يعزز الخدمات الصحية المقدمة للمرضى من مختلف المحافظات.

ويأتي هذا الدعم في إطار التزام بنك مصر بدوره الرائد في دعم القطاع الطبي، انسجامًا مع توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الصحية، وتعزيز دور المستشفيات الجامعية في تقديم الرعاية الطبية المتخصصة جنبًا إلى جنب مع مستشفيات وزارة الصحة.

تطوير شامل لمنظومة الرعاية الصحية

تضمنت عمليات التطوير زيادة عدد الحضانات في محضن مستشفى النساء والتوليد من 24 إلى 70 حضانة، ما يرفع الطاقة الاستيعابية إلى 700 طفل سنويًا بدلًا من 222 طفلًا، كما تم توسيع طوارئ مستشفى الأطفال وزيادة عدد أسِرّة الطوارئ من 9 إلى 25 سريرًا، وأسِرّة نقل الدم من 12 إلى 45 سريرًا، مما يضاعف القدرة الاستيعابية لخدمة 72 ألف مريض سنويًا بدلًا من 36 ألف مريض.

استثمار في التنمية المجتمعية

خصص بنك مصر 1.2 مليار جنيه لدعم مشروعات التنمية المجتمعية في عام 2024، وذلك في مجالات الصحة، التعليم، التكافل الاجتماعي، وتطوير القرى الأكثر احتياجًا، مع التركيز على خلق فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة عبر المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

التزام بالمسؤولية المجتمعية

يواصل بنك مصر التزامه بالتنمية المستدامة وتعزيز الخدمات المجتمعية، من خلال دعم المبادرات التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، مؤكدًا دوره كمؤسسة مصرفية رائدة تسهم في النهوض بالخدمات الصحية والتعليمية والتنموية في مصر.