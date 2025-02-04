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الثلاثاء 04 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

50 صورة من احتفالية عودة ماسبيرو

تكريم انعام محمد
تكريم انعام محمد على بماسبيرو
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التقطت كاميرا ماسبيرو العديد من المشاهد واللقطات المليئة بالفرحة بعودة ماسبيرو، كما وصفها الكاتب الصحفى احمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام خلال احتفالية أم كلثوم التى أقيمت على مسرح التليفزيون، الأحد الماضى، ننشر منها  أبرز ٥٠ صورة في احتفالية ٥٠ سنة على كوكب الشرق 

وقد شهد حفل الذكري الخمسين لرحيل كوكب الشرق، وذكري مرور ٢٥ عاماً علي إنتاج التليفزيون المصري مسلسل أم كلثوم.. حضوراً مميزاً من رجال الدولة والمثقفين والفنانين وأبناء ماسبيرو من القطاعات المختلفة.

يعد الحفل الذي أقامته الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني هو الأول علي مسرح التليفزيون ، بعد سنوات طويلة من إغلاقه .

وقد احتفي برج القاهرة بوضع شعار الهيئة الوطنية للإعلام، وأضيئ المبنى بكلمتي (عودة ماسبيرو) باللون الأبيض. 
رفع مسرح التليفزيون شعار كامل العدد في وقت مبكر من الحفل ، الذي قدمته الإعلامية ريهام الديب، وحضره وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت ، ومحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر ، ومحافظ الجيزة المهندس عادل النجار ، ومحافظ الإسماعيلية اللواء أكرم محمد جلال ، وسفراء ليبيا والجزائر والمملكة المغربية ، وعدد من نجوم السياسة والفن والإعلام تتقدمهم المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي،  والفنانة صابرين ، وأبطال مسلسل أم كلثوم ، فضلاً عن نجمات ماسبيرو سناء منصور وسهير شلبي وسوزان حسن ، والعديد من أبناء ماسبيرو الذين احتفوا بعودة مسرحهم الشهير.

 

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ابرز ٥٠ صورة بحفل تكريم ام كلثوم بماسبيرو أحمد المسلماني رئيس ا للهيئة الوطنية للإعلام تكريم ابطال مسلسل ام كلثوم بالهيئة الوطنية للإعلام