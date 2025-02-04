غدا.. عقد مؤتمر "كلنا معك" لدعم حقوق الفلسطينيين ورفض التهجير

تنظم الجمعية المصرية للدراسات التعاونية بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والاتحاد العام للتعاونيات مؤتمرا تحت عنوان "فخامة الرئيس.. كلنا معك" غدًا الأربعاء الموافق 5 فبراير 2025، في تمام الساعة 11 صباحا، بمسرح المعهد بمنطقة المنيرة في القاهرة.

يشارك في المؤتمر نخبة من الشخصيات العامة والسياسية، وذلك بحضور الدكتور أحمد خميس، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التعاونية والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، واللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، بالإضافة إلى الدكتور سعد نصار، محافظ الفيوم الأسبق، واللواء الدكتور محمد نعيم، محافظ الغربية الأسبق.



المؤتمر يأتي في إطار دعم الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة التحديات الراهنة، وعلى رأسها رفض مخططات تهجير الفلسطينيين خارج غزة و التأكيد على مساندة الدولة المصرية في اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة للحفاظ على الأمن القومي، وحماية الدولة المصرية والتصدي لأي تهديدات تمس سيادة الوطن.



ويهدف المؤتمر إلى تعزيز دور المؤسسات الأهلية و التعاونية في الوقوف صفا واحدا مع الدولة لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة، والتأكيد على أهمية التكاتف الشعبي والمؤسسي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تستهدف الدولة المصرية.