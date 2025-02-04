إذاعة جيش الاحتلال تنشر تفاصيل حول العملية عند حاجز تياسير في الأغوار

نشرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم تفاصيل جديدة حول العملية التي استهدفت حاجز تياسير العسكري في منطقة الأغوار الشمالية، والتي أسفرت عن إصابة 10 جنود إسرائيليين، منهم عدد من الجنود بحالات حرجة.

ووفقا لإذاعة الاحتلال تمكن المقاوم الفلسطيني من التسلل إلى داخل مجمع عسكري يضم برج مراقبة محصن وعددًا من المباني التي يتواجد فيها الجنود، كان هدفًا للهجوم.

وبحسب الإذاعة فأنه داخل المجمع، أطلق المقاوم النار على الجنود، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة استمرت لعدة دقائق. استشهد بعدها المقاوم بعد المواجهة العنيفة.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال إن طائرة مسيرة من نوع "زيك" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي تحلق في الأجواء أثناء وقوع الحادث، لكن جيش الاحتلال قرر عدم استخدامها لاستهداف المسلح جوًا.

وجاء هذا القرار بناءً على اعتبارات عملياتية، حيث كانت هناك مخاوف من أن تستهدف الطائرة المسيرة القوات الإسرائيلية نفسها، نظرًا لتواجد المسلح داخل المنشأة العسكرية. وقالت الإذاعة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تقييم الوضع في المنطقة بالتوازي مع التحقيقات حول الحادث.