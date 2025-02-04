إحالة المتهم بقتل طليقته داخل إحدى مدارس الغردقة للجنايات

أصدر المحامى العام لنيابات البحر الأحمر، قرارا بإحالة المتهم بقتل طليقته داخل إحدى المدارس التى تقع شمال مدينة الغردقة إلى محكمة الجنايات؛ حيث شهدت مدرسة الأحياء التجريبية المتميزة خلال شهر أغسطس الماضي، قيام رجل بإنهاء حياة طليقته بسبب خلافاً بينهم؛ ما تبين أن الجانى يعمل مدرس معار لإحدى الدول العربية، يدعى محمد ابو العزم وهو أب لثلاثة من الأبناء، ونشبت عدة خلافات بينه زوجته بسبب طلبه ضم أطفاله تحت ولايته، ولكن دون جدوى.

تابعت الأجهزة الأمنية مباشرة التحقيقات لأقوال المتهم بأنه بسبب خلافات أسرية وقيام المجني عليها بالعمل بالغردقة وأنه حذرها أكثر من مرة بالتوقف عن العمل بالغردقة ورفضت الاستجابة وأنه جاء من المنيا للغردقة قبل الحادث بأيام أيام وطعنها بسكين كان يخفيها.

وأوضح أنه فور علمه بتوجه المجني عليها للمدرسة للتقديم لطفلتهما بمرحلة رياض الأطفال بالمدرسة انتظرها أمام المدرسة وتمكن من الدخول للمدرسة وتعدي على المجني عليها بالطعن في الرقبة حتي فارقت الحياة وتركها غارقة في الدماء.

على الفور تحركت قوات أمنية من مباحث قسم شرطة ثان الغردقة إلى موقع الحادث، وتبين قيام المتهم بالتعدى على طليقته أثناء توجهها إلى المدرسة لتقديم ملف ابنتها بالمدرسة.

وكشفت التحريات أن المجنى عليها توجهت للمدرسة لتقديم ملف ابنتها المقرر أن تلتحق بـkg1، قام طليقتها بتتبعها داخل المدرسة وطعنها عدة طعنات أودت بحياتها في الحال وعلى الفور تجمع عدد من أولياء الأمور الموجودين داخل المدرسة، وتمكنوا من ضبط المتهم ويدعى «محمد. ا» والذى يعمل مدرسا بإحدى الدول العربية، حتى تم تسليمه إلى الشرطة والقبض عليه وانتقلت النيابة لمسرح الجريمة لمعاينة الجثة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة، التحقيقات وتم نقل وإيداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام بعد انتهاء المعاينة وتم حبس المتهم والتجديد له حتي صدر قرار احالته لمحكمة الجنايات.