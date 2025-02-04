تركيب بلاطات الإنترلوك بمنطقة منشية النوبة في أسوان

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود مديرية الطرق من خلال تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية أو بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تركيب بلاطات الأنترلوك بمنطقة منشية النوبة

وأكد محافظ أسوان، أهمية أن يتم إنهاء أعمال خطة الرصف بالطرق الرئيسية والداخلية بمختلف مدن ومراكز المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان يتم تكثيف الجهود لنهو كافة الأعمال المتعلقة بالرصف ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية وداخل قرى حياة كريمة.

جارى إستكمال أعمال الرصف للعام المالى الحالي 2024/2025 بتكلفة 122 مليون جنيه

وأشار مدير عام الطرق والنقل بأسوان إلى أنه تم تركيب بلاطات الانترلوك بمنطقة منشية النوبة بمدينة أسوان، وبالتوازى جارى إستكمال أعمال الرصف للعام المالى الحالي 2024/2025 بأطوال 35 كم ، وبتكلفة 122 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 70 %.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين فى كافة القطاعات الخدمية، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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