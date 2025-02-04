الشرع يتفق مع أردوغان على تدريب تركيا للجيش السوري الجديد

توجه أحمد الشرع الرئيس السوري الجديد في المرحلة الانتقالية إلى دولة تركيا والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك في ثاني زيارة خارجية له بعد المملكة العربية السعودية.

وكشفت وسائل إعلام تركية أن الزياة تضمنت اتفاق الشرع مع أردوغان على إقامة قاعدة عسكرية تركية في الشمال السوري، علاوة على تدريب تركيا للجيش السوري الجديد المقرر تدشينه من الفصائل المسلحة التي كانت منضوية تحت لواء هيئة تحرير الشام.



يأتي ذلك في ظل المناوشات التي تجري بين وقت وآخر بين قوات سوريا الديمقراطية التي أعلنت أنها ستنضم للجيش السوري الجديد، وبين فصائل تابعة لتركيا في الشمال وبالتحديد في مدينة منبج.



وقد يتسبب قرار الشرع بتدريب تركيا للجيش السوري في أزمة لقوات سوريا الديمقراطية التي تتشابك مع الفصائل التركية في عدة مناطق سورية، ما قد يعقد الأزمات داخل الجيش السوري الجديد.



وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب المحسوبة على الأكراد ضمن التنظيمات الإرهابية التابعة لحزب العمال الكردستاني الذي قاد الانقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عام 2016.