السجن 475 عامًا لرجل في جورجيا لإدانته بتنظيم معارك كلاب وإساءة معاملتها

حكم على رجل أمريكي بالسجن 475 عامًا بعد إدانته بتنظيم معارك للكلاب وإساءة معاملة أكثر من 100 كلب وهي أطول عقوبة مسجلة على الإطلاق لمثل هذه الجريمة وفقا لتقاريراعلامية أمريكية .

في الأسبوع الماضي أصدر القاضي دين سي. بوتشي من المحكمة العليا في ولاية جورجيا حكمًا على فينسنت ليمارك بوريل البالغ من العمر 57 عامًا بعد إدانته بـ 93 تهمة تتعلق بقتال الكلاب و10 تهم بإساءة معاملة الحيوانات ورغم نفيه للتهم إلا أن المحكمة أصدرت الحكم القاسي بحقه

بدأت التحقيقات في عام 2022 عندما لاحظ عامل توصيل وجود عدد كبير من الكلاب مقيدة بسلاسل ثقيلة في أحد العقارات بمدينة دالاس جورجيا على بعد نحو 48 كيلومترًا غرب أتلانتا خوفًا على سلامتها قام العامل بإبلاغ السلطات ما دفع إلى فتح تحقيق رسمي.

وفي 8 نوفمبر 2022 داهمت الشرطة ومسؤولو إنفاذ القانون العقار حيث عثر على 107 كلاب تعيش في ظروف قاسية وغير صحية وأظهرت التحقيقات:سوء التغذية الحاد ونقص الغذاء والماء والمأوى وتقييد العديد من الكلاب بسلاسل ثقيلة وهي ممارسة معروفة لتعزيز العدوانية واحتجاز بعض الكلاب في الطابق السفلي وسط أرضيات مغطاة بالبول والبراز.

كما أكد طبيب بيطري أن العديد من الكلاب كانت تعاني من ندوب وجروح خطيرة وفقدان للأسنان نتيجة القتال المتكرر.

وقالت جيسيكا ك روك المدعية العامة المتخصصة في جرائم الحيوانات في جورجيا إن هذا الحكم يمثل أطول عقوبة سجن معروفة على الإطلاق لجريمة قتال الكلاب بعد مصادرة الكلاب بموجب مذكرة فيدرالية تم تسليمها إلى منظمة Friends of the Forlorn Animal Rescue وهي مجموعة غير ربحية مختصة برعاية وإنقاذ الحيوانات.

أثار الحكم ردود فعل واسعة حيث أشاد نشطاء حقوق الحيوان بالعقوبة الصارمة معتبرين أنها رسالة واضحة ضد إساءة معاملة الحيوانات وتنظيم معارك الكلاب والتي تعد جريمة قاسية وغير إنسانية.