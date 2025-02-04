المشدد 10سنوات لسائق في الاتجار بالحشيش بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، معاقبه متهم بالسجن المشدد 10 سنوات لإتجار ه بالمخدرات، وتعاطي الحشيش المخدر، بمنطقة المطرية.

وألقت أجهزة الأمن القبض علي المتهم أثناء مرور دورية أمنية حيث اشتبهت في المتهم بالطريق العام يدخن سيجارة ينبعث منها دخان لاحتراق مخدر الحشيش و بضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس داخله الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بإحرازه للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والهاتف بغرض تسهيل الاتصال علي عملائه، واحرازه السيجارة للتعاطي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة