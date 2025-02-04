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الثلاثاء 04 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وصول 29 ألف طن ألومنيوم لميناء سفاجا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، حيث تم تداول 45000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1154 شاحنة و163 سيارة، وشملت حركة الواردات 33500 طن بضائع، 618 شاحنة و156 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، 536 شاحنة و7 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة COMMANDER K وعلى متنها 29000 طن ألومنيوم  قادمة من الهند والسفينتين سينا وAlcudia Express،  بينما تغادر السفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون والحرية وغادرت السفينتين سينا وAlcudia Express، كما تم تداول 2600 طن بضائع و350 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2030 راكب بموانيها.

استقبال إكسبريس السفينة بضائع عامة ومتنوعة بوسيدون حركة الواردات حركة الصادرات