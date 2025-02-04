رسوم ترامب تشعل المواجهة.. العالم يرد على التصعيد التجاري|فيديو

أعلنت وزارة التجارة الصينية فرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الأمريكية، رداً على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة التعريفات على البضائع الصينية.

ستُفرض رسوم بنسبة 15% على الفحم والغاز الطبيعي المسال، و10% على النفط الخام والآلات الزراعية والسيارات كبيرة الحجم.

كما أعلنت كندا والمكسيك عزمهما فرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية، في خطوة مماثلة لقرارات ترامب.

وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، من تصاعد التوترات التجارية، مشددة على أن الرسوم الجمركية تؤدي إلى اضطرابات اقتصادية وزيادة التضخم.

يذكر أن البيت الأبيض أكد أن ترامب سيمضي قدماً في فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، و10% على الصين.

https://youtu.be/wo7Ampqjk_o