نيويورك تايمز: إيران قد تلجأ إلى تطوير النووي للرد على أمريكا وإسرائيل

قالت صحف أمريكية، إن إيران تعمل حاليًا على تطوير منظومتها النووية، طبقًا لتأكيدات استخباراتية تشير إلى أن علماء إيرانيون كونوا فريقًا سريًا لتطوير السلاح النووي، في حال إذ اتخذت إيران القرار السياسي للوصول إلى القنبلة النووية.



وأكدت صحيفة نيويورك، أن العلماء الإيرانيون يعملون على إيجاد طرق لتحويل المخزون الإيراني من الوقود النووي إلى سلاح يمكن استخدامه في إنتاج القنبلة النووية.



وأضافت الصحيفة أن ذلك الأمر يتطلب العمل الدؤوب لمدة أشهر قليلة بعد أن وصل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى معدلات قياسية.



يأتي ذلك في ظل محاولات إسرائيلية لتحييد برنامج إيران النووي، خاصة خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يمتلك أجندة لتحييد إيران ووكلائها في منطقة الشرق الأوسط لتأمين إسرائيل.

